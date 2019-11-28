محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يتوافقان في الرؤى حول القضايا الاقليمية

2019/11/28 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابوظبي‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬أكّدت‭ ‬الإمارات‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬إلى‭ ‬أبوظبي‭ ‬الأربعاء،‭ ‬على‭ ‬‮«‬توافق‭ ‬الرؤى‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬حيال‭ ‬القضايا‭ ‬الاقليمية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتزايد‭ ‬جهود‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬المجاور‭.‬وتقود‭ ‬السعودية‭ ‬تحالفا‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬دعما‭ ‬لقوات‭ ‬حكومة‭ ‬معترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ […]

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