الجيش اللبناني يوقف 16 شخصاً في أعمال شغب ليلاً

2019/11/28 | 01:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬الأربعاء‭ ‬توقيف‭ ‬16‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اشكالات‭ ‬وأعمال‭ ‬شغب‭ ‬شهدتها‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ليلاً،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬احتجاجات‭ ‬شعبية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬تعم‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬وتطالب‭ ‬برحيل‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭.‬وشهدت‭ ‬مدينة‭ ‬طرابلس،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬ساحات‭ ‬التظاهر‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬أعمال‭ ‬شغب‭ ‬بدأت‭ […]

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