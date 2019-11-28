2019/11/28 | 01:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابو مهدي المهندس : جميع الوية الحشد الشعبي الان بأمرة المرجعية العليا وسنقطع اليد التي تحاول ان تقترب من السيد السيستاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 01:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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