بعد ساعة على تغريدة الشيخ الامين.. حراك تطوعي لتشكيل قوة لحماية المرجع السيستاني


بعد ساعة على تغريدة الشيخ الامين.. حراك تطوعي لتشكيل قوة لحماية المرجع السيستاني
2019/11/28 | 01:09 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - بغداد

كشفت مصادر شعبية، اليوم الخميس، ان "هنالك حراك شعبي كبير في احياء ومدن البلاد لتشكيل افواج للدفاع عن بيت المرجع الاعلى بعد

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