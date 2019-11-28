2019/11/28 | 01:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشفت مصادر شعبية، اليوم الخميس، ان "هنالك حراك شعبي كبير في احياء ومدن البلاد لتشكيل افواج للدفاع عن بيت المرجع الاعلى بعد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد ساعة على تغريدة الشيخ الامين.. حراك تطوعي لتشكيل قوة لحماية المرجع السيستاني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد ساعة على تغريدة الشيخ الامين.. حراك تطوعي لتشكيل قوة لحماية المرجع السيستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).