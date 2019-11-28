2019/11/28 | 01:12 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رداً على التدخلات الإيرانية فى الشأن العراقى.. متظاهرون يحرقون القنصلية الإيرانية فى النجف.. قوات الأمن تعلن حظر التجول لاحتواء الموقف.. الحادثة تأتى ... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 01:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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