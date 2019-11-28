برشلونة يهزم دورتموند ويبلغ ثمن النهائي

2019/11/28 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تأهل فريق برشلونة الأسباني إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه بمباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات، على ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-1.برشلونة رفع رصيده إلى 11 نقطة، وضمن التأهل وصدارة المجموعة السادسة، وتجمد رصيد دورتموند عند 7 نقاط وأصبح الثالث بفارق الأهداف عن إنتر ميلان الثاني.إنتهى شوط المباراة الأول بتقدم برشلونة بهدفين دون مقابل، سجل الأول الأوروجوياني لويس سواريز بكيفية جميلة، بعد تمريرة من ليونيل ميسي عند الدقيقة 29.وجاء الدور على ميسي ليزور الشباكن حيث النجم الأرجنتيني الهدف الثاني لصالح الفريق الكاتلوني عند الدقيقة 32 من عمر المواجهة، بكيفية مميزة أيضاً.وجاء الهدف الثالث للبلاوجرانا في الدقيقة 67 عن طريق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، بعد تمريرة رائعة جديدة من ليونيل ميسي.وقلص الفريق الألماني الفارق الفارق عند الدقيقة 77 بهدف جميل من تسديدة اللاعب البديل، الإنجليزي الشاب جادون سانشو.

بغداد اليوم - متابعة

فرض فريق ليفربول التعادل على نظيره فريق نابولي , بنتيجة 1-1 , في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب " أنفيلد " في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفع فريق ليفربول رصيده الى 10 نقاط في صدارة ال

بغداد اليوم - متابعة

حقق فريق الكويت اليوم الاربعاء، فوزا جاء على عكس التوقعات ومجريات اللقاء وبنتيجة 3-1على حساب نظيره السعودي، في مباراة جرت على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل لحساب الجولة الاولى لفرق المجموعة الثانية في بطولة خليجي 24 الجا

بغداد اليوم- متابعة

خرج منتخبا البحرين وسلطنة عمان بنتيجة التعادل السلبي اليوم الاربعاء،(27/11/2019)، في لقاء جرى على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، لحساب الجولة الاولى لفرق المجموعة الثانية ببطولة خليجي 24 الجارية في الدوحة.

الفريقان تبا

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