العراق وأميركا يبحثان التعاون في مجالي التدريب والتسليح

2019/11/28 | 01:16 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

بحثَ وزيرُ الدفاعِ نجاح الشمرى، أمس الأربعاء، مع رئيس هيئة الاركان المشتركة الأميركية مارك ميلي، التعاون المشترك في مجالات التدريب والتسليح وبناء القدرات.



وذكرت وزارة الدفاع، في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه، أن الشمري التقى ميلي والوفد المرافق له حيث استعرضا الأوضاع في العراق والمنطقة وبحثا سبل تمتين العلاقات العسكرية بمختلف المجالات والتعاون المشترك في مجالات التدريب والتسليح وبناء القدرات.



في غضون ذلك، رحب رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، بقائد القوات المشتركة في نابولي الجنرال جيمس فوجو ورئيس بعثة {الناتو} في العراق الجنرال جيني كاردينيا.



وقال الغانمي، بحسب بيان ثان للوزارة: ان «زيارتكم لوزارة الدفاع ورئاسة اركان الجيش مهمة في هذه الفترة الحرجة من أجل تجديد التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في جميع المجالات العسكرية، وأيضاً مناقشة عمل فريق بعثة {الناتو} في العراق»، مؤكداً «ضرورة زيادة الصفوف والمقاعد الدراسية واستيعاب أكبر عدد من الطلبة، بالاضافة الى تدريب الضباط والملاكات العراقية على مختلف الاختصاصات وباشراف حلف {الناتو} ليكتسبوا الخبرات اللازمة التي تؤهلهم ليكونوا مدربين ومعلمين في المؤسسات التدريبية والتعليمية العسكرية».

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