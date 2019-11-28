2019/11/28 | 01:16 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيروت / وكالات

يجري الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس، استشارات نيابية لاختيار رئيس الحكومة المقبلة في لبنان، وذلك بحسب ما صرحت به مصادر مقربة من قصر الرئاسي في لبنانوبحسب وكالة "رويترز"، فإن رئيس الحكومة القادم لن يكون سعد الحريري، حيث أكدت الوكالة أن رئيس الحكومة السابق قد صرح بعدم رغبته بتولي رئاسة الحكومة وأنه وصف هذا القرار بأنه "صريح وقاطع".

وقال الحريري في بيان: "أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة ‘ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات".واستقال الحريري في 29 تشرين الأول الماضي، بعد احتجاجات مناوئة للحكومة في أنحاء البلاد.

الى ذلك سادت حالة من التوتر في بعض المناطق اللبنانية، لا سيما عند الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري في "بعيدا"، بعد أن تظاهرت مجموعة من الحراك المدني التابعة لحزب "سبعة" للمطالبة بالإسراع بتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، حيث حصلت عملية تدافع مع مناصرين لرئيس الجمهورية وتدخل الجيش اللبناني وعمل على الفصل بين المجموعتين.



وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، قد عقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية حذر خلاله من مغبّة التعرّض للممتلكات العامّة والخاصّة وقطع الطرقات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم .. عون في جولة نيابية لاختيار رئيس للحكومة ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم .. عون في جولة نيابية لاختيار رئيس للحكومة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).