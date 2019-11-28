نابولي يفرض التعادل على ليفربول يؤجل تأهله الى دور الـ16 للجولة الاخيرة

2019/11/28 | 01:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حافظ ليفربول على صدارة المجموعة الخامسة، بتعادله مع ضيفه نابولي (1-1) مساء الأربعاء، على ملعب الأنفيلد ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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