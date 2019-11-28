2019/11/28 | 01:40 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إردوغان يشيد بصبر الحكومة العراقية في التعامل مع التظاهرات بغداد- عبدالحسين غزال كربلاء -النجف -الزمان قتل متظاهران بالرصاص الحي الاربعاء في بغداد فيما ارتفعت أعمدة كبيرة من الدخان الأسود على امتداد طرق غير بعيدة عن أماكن مقدسة ودوائر حكومية في جنوب العراق حيث تتواصل الاحتجاجات المطالبة ب»إسقاط النظام» منذ شهرين رغم إجراءات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى بالرصاص في بغداد وشلل يصيب الجنوب ومدارس العتبات تغلق أبوابها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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