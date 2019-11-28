قتلى‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وشلل‭ ‬يصيب‭ ‬الجنوب‭ ‬ومدارس‭ ‬العتبات‭ ‬تغلق‭ ‬أبوابها

2019/11/28 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬إردوغان‭ ‬يشيد‭ ‬بصبر‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التظاهرات بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ كربلاء‭ -‬النجف‭ -‬الزمان‭ ‬ قتل‭ ‬متظاهران‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬فيما‭ ‬ارتفعت‭ ‬أعمدة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬الأسود‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬طرق‭ ‬غير‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬أماكن‭ ‬مقدسة‭ ‬ودوائر‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬تتواصل‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المطالبة‭ ‬ب‮»‬إسقاط‭ ‬النظام‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬شهرين‭ ‬رغم‭ ‬إجراءات‭ […]

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