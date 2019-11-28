اضرام النار في قنصلية ايران بالنجف

2019/11/28 | 01:40 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬اوقعت‭ ‬نحو‭ ‬350‭ ‬قتيلا‭ ‬خلال‭ ‬شهرين‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬مع‭ ‬اضرام‭ ‬متظاهرين‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬القنصلية‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬اثر‭ ‬يوم‭ ‬دام‭ ‬للحركة‭ ‬التي‭ ‬تجاهر‭ ‬برفضها‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وعرابتها‭ ‬طهران‭.‬ ومساء،‭ ‬وسط‭ ‬النيران‭ ‬التي‭ ‬تلتهم‭ ‬شعار‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬جدار‭ ‬حرم‭ ‬القنصلية،‭ ‬هتف‭ ‬مئات‭ ‬الشباب‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬برا‮»‬‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المجمع‭ ‬الدبلوماسي‭ […]

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