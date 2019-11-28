عمليات نينوى للحشد الشعبي: مستعدون للدفاع عن مقام المرجعية مهما كلف الامر (موسع)

2019/11/28 | 01:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكدت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الخميس، ان "عمليات نينوى للحشد الشعبي تعلن الاستعداد الكامل للدفاع عن مقام المرجعية".

وذكر بيان للقيادة

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