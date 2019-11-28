المهندس: سنقطع اليد التي تقترب من مقام المرجعية (موسع)

2019/11/28 | 01:41 - المصدر: العهد نيوز

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اكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، اليوم الخميس، ان "جميع الوية الحشد الشعبي الان بأمرة المرجعية الدينية العليا".

وقال المهندي

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