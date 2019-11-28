اصابة العشرات من عناصر الامن جراء حوادث النجف الاشرف

2019/11/28 | 02:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة الشرطة في النجف عن اصابة 47 من عناصر الامن بينهم ضابطين في أحداث القنصلية الإيرانية في النجف الاشرف....

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