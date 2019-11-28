2019/11/28 | 02:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتائب حزب الله: إذا إنزلقت البلاد إلى الحرب الاهلية فلا يمكن حينها سماع صوت العقلاء وسيحرق الأخضر واليابس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 02:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله: إذا إنزلقت البلاد إلى الحرب الاهلية فلا يمكن حينها سماع صوت العقلاء وسيحرق الأخضر واليابس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله: إذا إنزلقت البلاد إلى الحرب الاهلية فلا يمكن حينها سماع صوت العقلاء وسيحرق الأخضر واليابس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).