2019/11/28 | 02:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتائب حزب الله: أول من سيحترق بنيران الحرب الأهلية هو العدو الأمريكي والبعث ودعاة الإنحلال والأشرار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 02:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله: أول من سيحترق بنيران الحرب الأهلية هو العدو الأمريكي والبعث ودعاة الإنحلال والأشرار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله: أول من سيحترق بنيران الحرب الأهلية هو العدو الأمريكي والبعث ودعاة الإنحلال والأشرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).