اللجنة التنسيقة للتظاهرات في النجف الاشرف: الجماعات التي هاجمت القنصلية الايرانية جاءت من الخارج

2019/11/28 | 03:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الهدوء يعود تدريجيا الى مدينة النجف الاشرف بعد سيطرة القوات الامنية والحشد الشعبي على الاوضاع هناك، واخماد النيران التي اضرمتها جماعات مندسة من خ...

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