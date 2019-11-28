مصادر أمنية للمربد: جميع طرق وتقاطعات البصرة سالكة ولاتوجد قطوعات


مصادر أمنية للمربد: جميع طرق وتقاطعات البصرة سالكة ولاتوجد قطوعات
2019/11/28 | 06:03 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصادر أمنية للمربد: جميع طرق وتقاطعات البصرة سالكة ولاتوجد قطوعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 06:03.

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