الخارجية تدين الاعتداء على القنصلية الإيرانية في النجف الأشرف


الخارجية تدين الاعتداء على القنصلية الإيرانية في النجف الأشرف
2019/11/28 | 06:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ادانت وزارة الخارجيّة ما تعرَّضت له القنصلية الإيرانية في النجف الأشرف من اعتداء

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