بغداد:الغرض من اعتداء القنصلية إلحاق الضرر بالعلاقات بين العراق وإيران


بغداد:الغرض من اعتداء القنصلية إلحاق الضرر بالعلاقات بين العراق وإيران
2019/11/28 | 06:48 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، الاقتحام الذي نفذته مجموعات مجهولة على القنصلية الإيرانية في محافظة النجف الاشرف....

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