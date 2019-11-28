بغداد:الغرض من اعتداء القنصلية إلحاق الضرر بالعلاقات بين العراق وإيران

2019/11/28 | 06:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، الاقتحام الذي نفذته مجموعات مجهولة على القنصلية الإيرانية في محافظة النجف الاشرف....

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