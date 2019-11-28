جميع الوية⁧ الحشد الشعبي⁩ بإمرة ⁧المرجعية في العراق

2019/11/28 | 07:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس⁩ ، أمس الأربعاء، ان جميع الوية⁧ الحشد الشعبي⁩ بإمرة ⁧المرجعية الدينية⁩ العليا....

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