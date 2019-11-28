2019/11/28 | 07:19 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس ، أمس الأربعاء، ان جميع الوية الحشد الشعبي بإمرة المرجعية الدينية العليا....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جميع الوية الحشد الشعبي بإمرة المرجعية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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