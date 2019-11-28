خارجية العراق تدين الاعتداء على قنصلية إيران في النجف


خارجية العراق تدين الاعتداء على قنصلية إيران في النجف
2019/11/28 | 07:32 - المصدر: روسيا اليوم
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