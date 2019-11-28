الأممية الرابعة - كل التضامن مع الانتفاضة الشعبية في الشيلي

2019/11/28 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الأممية_الرابعة نشهد، منذ يوم 18 أكتوبر، أهمَّ نهوض شعبي منذ حقبة الوحدة الشعبية في الشيلي(1970-1973).وفي سياق عالمي تهزه حركاتٌ كبيرة ضد النيوليبرالية والاستبداد والفساد- جرت تمرداتٌ في الأشهر الأخيرة في فرنسا وپورتو ريكو، وهونغ كونغ، ولبنان، و كاتالونيا، والإكوادور، وهندوراس، ونيكاراغوا، وهايتي والعراق والسودان والجزائر- تكتسي الانتفاضة الشعبية في الشيلي أهمية وقيمة رمزية عظيمتين.سياق

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