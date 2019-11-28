2019/11/28 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الأممية_الرابعة نشهد، منذ يوم 18 أكتوبر، أهمَّ نهوض شعبي منذ حقبة الوحدة الشعبية في الشيلي(1970-1973).
وفي سياق عالمي تهزه حركاتٌ كبيرة ضد النيوليبرالية والاستبداد والفساد- جرت تمرداتٌ في الأشهر الأخيرة في فرنسا وپورتو ريكو، وهونغ كونغ، ولبنان، و كاتالونيا، والإكوادور، وهندوراس، ونيكاراغوا، وهايتي والعراق والسودان والجزائر- تكتسي الانتفاضة الشعبية في الشيلي أهمية وقيمة رمزية عظيمتين.
سياق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الأممية الرابعة - كل التضامن مع الانتفاضة الشعبية في الشيلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفي سياق عالمي تهزه حركاتٌ كبيرة ضد النيوليبرالية والاستبداد والفساد- جرت تمرداتٌ في الأشهر الأخيرة في فرنسا وپورتو ريكو، وهونغ كونغ، ولبنان، و كاتالونيا، والإكوادور، وهندوراس، ونيكاراغوا، وهايتي والعراق والسودان والجزائر- تكتسي الانتفاضة الشعبية في الشيلي أهمية وقيمة رمزية عظيمتين.
سياق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الأممية الرابعة - كل التضامن مع الانتفاضة الشعبية في الشيلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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