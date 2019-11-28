قتلى وجرحى بين المحتجين وتهديد لمن يقطع الطرق في احداث دامية جنوبي العراق

2019/11/28 | 07:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل ما لا يقل عن اربعة محتجين واصيب اخرون يوم الخميس على ايدي القوات الامنية في مدينة الناصرية العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

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