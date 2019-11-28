2019/11/28 | 07:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، أمس الاربعاء، انه لا توجد اي حالة هروب من سجن التسفيرات في المحافظة....

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