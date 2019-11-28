مراسلنا في النجف الأشرف: الأوضاع في المدينة القديمة آمنة ومستقرة

2019/11/28 | 08:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا في النجف الأشرف اليوم الخميس، بان الأوضاع في المدينة القديمة آمنة ومستقرة.

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