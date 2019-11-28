2019/11/28 | 08:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الخميس بمقتل واصابة سبعة عناصر من قوات الجيش العراقي في هجوم شنه مسلحون مجهولون يُعتقد انتماؤهم لتنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان المسلحين هاجموا في الساعات الاولى من فجر اليوم عناصر من الجيش العراقي في منطقة الطارمية شمالي بغداد مما اسفر عن مقتل ما لا يقل عن اربعة جنود واصابة ثلاثة اخرين بجروح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل واصابة سبعة جنود في هجوم لداعش شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل واصابة سبعة جنود في هجوم لداعش شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).