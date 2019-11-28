مصدر: إستشهاد وإصابة 25 متظاهراً في مواجهات بالناصرية

2019/11/28 | 08:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر محلي باستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 22 آخرين في مواجهات فجر اليوم الخميس بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

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