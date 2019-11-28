شركة نفطية تطالب بنكا لبنانيا بمليار دولار

2019/11/28 | 08:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثائق قضائية أن شركة لتجارة النفط أقامت دعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأميركية، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.

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