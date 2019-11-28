ايران غاضبة جراء احراق اجزاء من قنصليتها في النجف: على الحكومة في بغداد التدخل

2019/11/28 | 09:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت وزارة الخارجية الإيرانية ،اليوم الخميس، السفير العراقي لدى طهران رسميا احتجاجها الشديد على الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في النجف.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي بحسب وسائل اعلام ايرانية “ندعو الحكومة العراقية إلى التعامل بمسؤولية وحسم وبشكل مؤثر مع المتسببين بالهجوم على القنصلية الإيرانية في النجف الأشرف وتخريبها”.وأعرب موسوي […]

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