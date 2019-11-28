هزة أرضية تضرب جنوب شرق مندلي

2019/11/28 | 09:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} ضربت هزة ارضية، الخميس، مدينة مندلي المحاذية للحدود الايرانية بمحافظة ديالى.

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