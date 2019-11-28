العمل: تسلم أكثر من ٥٠ ألف مستفيد ضمن الوجبة الرابعة لمنحة الطوارئ

2019/11/28 | 09:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل ،اليوم الخميس،تسلم أكثر من ٥٠ ألف مستفيد ضمن الوجبة الرابعة لمنحة الطوارئ.

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