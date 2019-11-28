2019/11/28 | 09:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نفذ المتظاهرون في مبنى كراج السنك، أكبر كلمة (سلام) في العالم مكتوبة بالخط المسماري على سقف الكراج في بغداد بقياس 22 * 44 متر.المتظاهرون كتبو الكلمة باللون الأحمر كرمز للدماء البريئة التي تم اراقتها للتحرر.واستغرق هذا العمل الفني قرابة 7 ساعات من العمل المستمر تحت ظروف صعبة وغير مؤمنة، تحت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمت بالوان “دماء الشهداء” .. بغداد تحتضن اكبر كلمة “سلام” في العالم: شاهد الصور) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمت بالوان “دماء الشهداء” .. بغداد تحتضن اكبر كلمة “سلام” في العالم: شاهد الصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).