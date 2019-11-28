الرافدين العراقي يصرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين

2019/11/28 | 09:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين العراقي عن صرف وجبة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني....

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