شرطة كربلاء توجه رسالة الى قادة المظاهرات بالمحافظة

2019/11/28 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز –كربلاء

وجهت شرطة كربلاء، رسالة الى قادة المظاهرات بالمحافظة، فيما دعتهم الى التخلي عن من يقوم بالاعمال التخريبية والشغب.

وقالت القيادة في بيان تلقت "العهد

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