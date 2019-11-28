صرف دفعة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين

2019/11/28 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن صرف وجبة جديدة من سلفة ضعف وضعفين للمتقاعدين المدنيين والعسكريين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي

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