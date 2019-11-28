بعد اعتقالهم خلال تظاهرات أمس.. اطلاق سراح 28 شخصاً في البصرة

2019/11/28 | 09:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، بإطلاق سراح 28 معتقلا بعدما تم اعتقالهم خلال مشاركتهم في عمليات قطع الطرق في محافظة البصرة.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "28 معتقلاً اُطلق سراحهم بكفالة ضامنة بعدما تم اعتقالهم خلال مشاركتهم في عمليات قطع الطرق في محافظة البصرة، بعد تظاهرات أمام مقر قيادة عمليات البصرة في قضاء الزبير غربي البصرة مساء الأمس".

وأضاف المصدر، أن "كافة طرق محافظة البصرة مفتوحة اليوم، بالتزامن مع نزول قوات أمنية بشكل مكثف لشوارع المحافظة".

وأشار الى أن "البصرة اليوم، لم تشهد اي عمليات قطع للطرق او حرق للإطارات".

وكان المصدر ذاته، قد أفاد، الاربعاء 27 تشرين الثاني 2019، بان العشرات من عوائل المعتقلين يتظاهرون امام قيادة عمليات البصرة.





وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عوائل المعتقلين من المتظاهرين في محافظة البصرة، تظاهروا امام مقر قيادة عمليات البصرة في قضاء الزبير غرب المحافظة".

يذكر أن عدداً من متظاهري محافظة البصرة، أقدموا، الأربعاء (27 تشرين الثاني، 2019) على إعادة قطع الشوارع والجسور في المحافظة، ما تسبب بشل الحركة فيها.





وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، إن "عددا من المتظاهرين، في مناطق مختلفة من محافظة البصرة، أقدموا على قطع الطرق والجسور الرئيسة كافة، ما تسبب بشل الحركة بالمحافظة، منذ ساعات الفجر الأولى".





وأشار الى ان "الجسور المقطوعة هي جسر الزبير، وجسر خالد، والجسر الإيطالي، وجسر الكزيزة".



ولفت الى أن "المتظاهرين استخدموا الاعلام العراقية في غالبية القطوعات، فيما تم استخدام الإطارات المحترقة في بعض عمليات القطع".





وكان متظاهرو محافظة البصرة، قد صعدوا من وتيرة احتجاجاتهم، من خلال قطع الجسر والطر الرئيسة كافة، ما يتسبب بشل كامل لحركة المركبات، قبل أن يعيدوا فتحها في وقت لاحق.





وتشهد محافظة البصرة، احتجاجات واعتصامات، منذ الـ25 من تشرين الأول الماضي، تخللها قطع للطرق واغلاق للموانئ والمنشآت النفطية، ما تسبب باشتباكات مع القوات الأمنية أفسرت عن مقتل العشرات، وإصابة المئات في صفوف الطرفين.

بغداد اليوم - بغداد

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وتناقلت

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