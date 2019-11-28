روسيا تسعف سوريا بإرسال سيارات مدرعة لمحاربة الارهاب

2019/11/28 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت روسيا أنواعا مختلفة من السيارات المدرعة إلى سوريا.ويستفيد منها حاليا من يحارب الإرهاب وكذلك وحدات من الشرطة العسكرية الروسية التي تسهم في تسيير

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