2019/11/28 | 09:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مديرية الدفاع المدني يوم الخميس باندلاع حريق وصفته بالكبير قرب بناية البنك المركزي العراقي في شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد.

واشار بيان صادر عن المديرية اليوم الى "اندلاع حادث حريق كبير في بنايتين قرب البنك المركزي في منطقة الشورجة شارع الرشيد".

واعلن الدفاع المدني حالة الاستنفار في جانب الرصافة للسيطرة واخماد النيران داخل كلتا البنايتين حالياً.

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