عائلات مصرية تتوارث حرفا وفنونا فرعونية منذ 3500 عام

2019/11/28 | 09:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تزور مقابر ومعابد ملوك وملكات ونبلاء الفراعنة، في البر الغربي لمدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، سوف تقودك قدماك لتتجول في ربوع مدينة القرنة القديمة، الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وسوف تجذبك الأحجار بكل أنواعها

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