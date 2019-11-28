قطر للبترول.. تصنيع قوائم أول منصتي إنتاج لمشروع توسعة حقل الشمال

2019/11/28 | 09:28 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قطر للبترول اليوم الخميس انتهاء تصنيع قوائم أول منصتين بحريتين في مشروع توسعة حقل الشمال.

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