محمد الحنفي - البطولة لا تأتي من السماء... البطولة تكتسب...

2019/11/28 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي يتباهى الكثير...من أفراد المجتمع...من أفراد الشعب...أي شعب...في هذي القارة...أو تلك القارة...من قارات الأرض...بالكثير...من البطولات...اللا علاقة لها...بالتضحية...من أجل العمال / الأجراء...من أجل الكادحين...من أجل الشعب...في هذا الوطن...وفي كل الأوطان...من أجل التحرير...من عبودية الحكم...من الاحتلال...من أجل...ديمقراطية......

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