رئيس حكومة اقليم كوردستان يزور تركيا

2019/11/28 | 09:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت رئاسة الجمهورية التركية، ان رئيس حكومة اقليم كوردستان سيزور تركيا في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وذكرت الرئاسة في بيان انه سيتم استقبال بارزاني من قبل رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان.

ومن المقرر أن تتم مراسم استقبال، رئيس حكومة إقليم كوردستان في تركيا تمام 5:00 مساء اليوم، بحسب البيان.

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