8 قتلى حصيلة ليلة دامية في الناصرية.. رصاص كثيف صوب المتظاهرين: شاهد الفديو

2019/11/28 | 09:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الخميس، بوقوع 8 قتلى في الناصرية مركز محافظة ذي قار جراء ليلة دامية بين المتظاهرين وقوات الامن.ليلة دامية وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “ليلة دامية في الناصرية شهدت رمي حي كثيف على المتظاهرين قرب جسر الزيتون، ما تسبب بقتل 8 اشخاص واصابة 45 بجروح متفاوتة”.واضاف […]

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