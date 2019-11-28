النزاهة تفصح عن تفاصيل قرار توقيف عضو بمجلس الديوانية

2019/11/28 | 09:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت هيأة النزاهة عن إصدار محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر بقضايا النزاهة قراراً بتوقيف عضو مجلس محافظة الديوانية، مبينة أن القرار صدر وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983).

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