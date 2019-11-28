“بالصور”.. امريكي يطلق تحدياً ضد قنابل الغاز في العراق: تضامن دولي واسع

2019/11/28 | 09:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اطلق الناشط الأمريكي جون فيلسون تحدي “علبة الصودا العراقية” ، لإيصال صوت المتظاهرين العراقيين للعالم .ودعا الناشط منظمة العفو الدولية و ” Human Rights watch “ للمشاركة في التحدي .وقال فيلسون في منشور له على “فيسبوك”، أن “قنابل الغاز المسيل للدموع هي الطريقة المفضلة الجديدة لقتل المدنيين في العراق “، […]

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