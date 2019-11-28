العمليات المشتركة تعلن تشكيل ’’خلايا أزمة’’ في جميع المحافظات لضبط الأمن

2019/11/28 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، بياناً بشأن اغلاق مكاتب عدد من القنوات الفضائية في العراق، مبينة أن حرية التعبير هي حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية.

وقالت السفارة في بيان تلقته (بغداد الي

بغداد اليوم-بغداد

أدانت وزارة الخارجيّة العراقية، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، أعمال الحرق التي طالت القنصلية الإيرانية في محافظة النجف، مشيرة الى أن "الغرض منها بات واضحاً وهو الحاق الضرر بالعلاقات الخارجية".





وقال المتحدث باسم الو

بغداد اليوم- متابعة

أدانت الخارجية الايرانية، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، الاعتداء على القنصليتها في محافظة النجف بالعراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إنه "على الحكومة العراقية بضرورة التعامل بمسؤولية وحزم مع العناص

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