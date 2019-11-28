النزاهة العراقية تكشف معلومات عن المتهمين الهاربين

2019/11/28 | 09:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة العراقية، عن صدور احكام باسترداد اموال تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار داخـل العراق وخارجه....

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