الغارديان: الحرب السعودية في اليمن أدت لخلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم

2019/11/28 | 09:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الخميس، ان الحرب السعودية في اليمن أدت لخلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم والتي تسببت بمقتل 100 الف

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