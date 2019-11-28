تركيا تصدر مليون و70 ألف طن من المعكرونة إلى 150 بلدا

2019/11/28 | 09:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلت تركيا في المرتبة الثانية عالميا بتصدير المعكرونة خلال العام الحالي، حيث صدرت خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2019، مليون و70 ألف طن من المعكرونة

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